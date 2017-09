VM MINUTT FOR MINUTT: Tempokanonene suser gjennom Kleppestø

Her får du siste nytt – både stort og smått – om det meste som har med sykkel-VM på Askøy å gjøre.

De nyeste hendelsene og sakene finner du øverst i artikkelen.

LØRDAG

10:42 Tempolagene har startet treningen og suser forbi Kleppestø senter i en vanvittig fart.

09:56 Det er fullt mulig å komme seg til Kleppestø sentrum – også med bil – dersom man bor sør på øyen. – Kom til Kleppestø, her er det mange ledige parkeringsplasser, sier Kristin Bull Wingaard. Les mer her.

09:22 Lørdag morgen ble det meldt om oljesøl i VM-traseen. Les mer her.

09:00 Svært rolig på veien mellom Erdal og Kleppestø lørdag morgen. – Det er kun noen akkrediterte UCI-biler og politi som er ute og kjørernå, melder journalist Jan Erik Storebø som seg hør og bør har valgt sykkel som fremkomstmiddel til jobb denne lørdagen.

Jan Erik Storebø

08:30 Løypetraseen og veier som VM-løypen krysser ble stengt for trafikk klokken 08:30 lørdag morgen. Mellom klokken 10:00 og 12:00 skal tempolagene trene på Askøy-veiene. Veiene åpnes igjen klokken 13:00. Les mer om hvordan du kommer deg rundt på Askøy her. – Det er litt som i en actionfilm. Eller, hvis dette hadde vært en actionfilm så hadde vi nok hørt lydeffektene av at trafikken plutselig opphører, humret kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, sekunder før veiene stengte lørdag morgen.

Joar Hystad

FREDAG

Askøy seilsforening kommer også til å være med synlig under VM.

Se mange bilder og les mer fra rundturen journalist Jan Erik Storebø og fotograf Magnus Buseth Danielsen hadde på Askøy tidligere i dag

15:29 Etter iherdig jobbing fra de mange involverte er storskjermen, eller rettere sagt gigantskjermen, som skal lose publikum gjennom det som skjer utenfor Kleppestø på søndag, på plass.

Joar Hystad

Ordfører Terje Mathiassen (Ap) hadde ikledd seg VM-drakten og sykkelordførerkjedet da han åpnet den nye sykkelparkeringen på Kleppestøkaien fredag ettermiddag.

Torstein Olsen

15:08 Askøyværingens egen supermann, Arnt Ingve Andreassen holder på å rigge til AV-teltet like utenfor lokalene våre i underetasjen på Kleppestø senter. For en handyman!

Joar Hystad

13:50 De fleste fartsdumpene i VM-traseen på Askøy er fjernet.

– Der vi ser at farten for syklistene kommer til å bli høy, har vi frest bort dumpene. Også i Bergen er veldig mange av fartsdumpene midlertidig fjernet, sier samferdselssjef i kommunen, Bjørn Egil Olsen, til Askøyværingen.

Han legger til at dumpene skal «settes tilbake» – altså asfalteres på nytt – like over helgen.

Magnus Buseth Danielsen

Det har vært viktig for Kulturlogen å booke inn Askøy-band til scenen i Kleppestø. Søndag skal disse tre bandene holde deg varm i pausen mellom kvinne- og herrelagtempoen.

11:28 Odd Christian Eikings lag, FDJ, syklet akkurat forbi Storebotn der en del tilskuere allerede er på plass – hele to døgn før lagtempoen faktisk starter! Ved Erdal skole suste et annet storlag, Quick Step, forbi i en helt vanvittig fart. – Jeg har aldri sett lignende. Det var helt vanvittig, sier Askøyværingen-journalist Jan Erik Storebø, som sammen med fotograf Magnus Buseth Danielsen farter rundt på øyen for å ta VM-tempen.

Jan Erik Storebø

Jan Erik Storebø

Team Katusha er på plass på Ravnanger. – Det er morsomt å være her, sier lagets store stjerne Alexander Kristoff.

Magnus Buseth Danielsen

10:55: Oppfordringen fra Bjørn Egil Olsen, samferdselssjef i Askøy kommune, er krystallklar.

– Det viser seg at folk først nå begynner å skjønne at det skal skje noe. La bilen stå, sier Olsen.

Samtidig vil han påpeke at ingen må parkere biler slik at de står til hinder for utrykningskjøretøyene. Alle utkjørsler inn mot sykkeltraseen vil også bli sperret med gjerder.

Olsen forklarer at det er en grunn for at gjerdene er satt opp og at ingen må flytte dem.

10:44 BMCs sportsdirektør Jackson Stewart til Askøyværingen: – Vi er her for å vinne gull!

Jan Erik Storebø

10:30 Norske Team FixIT er på plass på Ravnanger og gjør seg klar til en prøvetur i VM-løypen. Polske CCC er også i gang med klargjøringen.

Jan Erik Storebø

Jan Erik Storebø

10:25 Det rigges for fullt i Kleppestø. Se video her.

09:06 Riggingen av scenen på parkeringsplassen på sørsiden av Kleppestø er i gang. Hele dette parkeringsområdet kommer til å være stengt fra fredag kveld av og gjennom hele dagen. Fredag midt på dagen er det kun en liten del av parkeringsplassen som er åpen.

Joar Hystad

07.32 – På en god dag kan Odd Christian Eiking absolutt overraske. Han har syklet Spania rundt, og det mener jeg er den beste oppkjøringen man kan ha til et VM. Han er en som kan finne på å gå i brudd og herje litt med feltet, sier tidligere proffsyklist Thor Hushovd til Bergensavisen.

TORSDAG

19:45 Askøyværingen-redaktør Tom-Stian Karlsen: – Nå må vi vise verden at Askøy er best på fest!

ONSDAG

22:01 Alexander Kristoff (Katusha) er tatt ut på lagtempolaget til Team Katusha-Alpecin og blir dermed å se på Askøy i helgen. Det melder TV 2 Sporten. Fra før av der det klart at Tour de France-vinner Chris Froome skal sykle lagtempoen for Team Sky. Andre stjerner som kommer til Askøy er Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Phillippe Gilbert, Niki Terpstra, Daryl Impey og Michael Hepburn for å nevne noen.

16:42 Lagbussen til det australske WorldTour-laget Orica-Scott GreenEdge observeres på Storeklubben. Var det bakken fra Holmedalen Daryl Impey og co skulle inspisere før lagtempoen?

TIRSDAG

– Vis hensyn. Det vil komme både syklistene og publikum til gode, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy.