Sykkel-VM minutt for minutt: Riggingen er i gang på Kleppestø

Her får du siste nytt – både stort og smått – om det meste som har med sykkel-VM på Askøy å gjøre.

De nyeste hendelsene og sakene finner du øverst i artikkelen.

Send oss gjerne tips! Ring 56 15 28 00 eller send oss en e-post!

FREDAG

09:06 Riggingen av scenen på parkeringsplassen på sørsiden av Kleppestø er i gang. Parkeringsplassen er dermed stengt og kommer til å være det gjennom hele helgen.

07.32 – På en god dag kan Odd Christian Eiking absolutt overraske. Han har syklet Spania rundt, og det mener jeg er den beste oppkjøringen man kan ha til et VM. Han er en som kan finne på å gå i brudd og herje litt med feltet, sier tidligere proffsyklist Thor Hushovd til Bergensavisen.

TORSDAG

19:45 Askøyværingen-redaktør Tom-Stian Karlsen: – Nå må vi vise verden at Askøy er best på fest!

13:28 Lurer du på hva lagtempo er? Her gir vi deg svaret!

10:35 Politiet på Askøy har gitt det første pålegget om bilfjerning. Les mer her.

07:14 Midlertidige båtruter for Askøybåten kan du lese mer om her.

Her kan du sjekke hvordan du kommer deg rundt på Askøy under sykkel-VM.

Lyst å tjene deg noen ekstra kroner under sykkel-VM? Kanskje du får noen ideer her?

Sykkel-VM fra A til Å: Ja, vi fant noe på Q, Z og X også...

ONSDAG

22:01 Alexander Kristoff (Katusha) er tatt ut på lagtempolaget til Team Katusha-Alpecin og blir dermed å se på Askøy i helgen. Det melder TV 2 Sporten. Fra før av der det klart at Tour de France-vinner Chris Froome skal sykle lagtempoen for Team Sky. Andre stjerner som kommer til Askøy er Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Phillippe Gilbert, Niki Terpstra, Daryl Impey og Michael Hepburn for å nevne noen.

16:42 Lagbussen til det australske WorldTour-laget Orica-Scott GreenEdge observeres på Storeklubben. Var det bakken fra Holmedalen Daryl Impey og co skulle inspisere før lagtempoen?

14.32 Har du tips til Askøyværingens sykkelreporter? Klikk deg inn her for kontaktinformasjon!

13:58 VM-arangøren slipper å betale bompenger. Les mer her.

10:14 Blir det sol eller regn til helgen? Svaret får du her.

TIRSDAG

12:26 – Vis hensyn. Det vil komme både syklistene og publikum til gode, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy. Les mer her.