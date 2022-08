Boligen er den 5. dyreste på Ask det siste året. Se topp fem-listen.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i Askøyværingen. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. Geografisk inndeling tar i hovedsak utgangspunkt i postnummer.

Et hus i Kirkevikvegen 58 på Ask har blitt solgt for 4.450.000 kroner. Boligen ble bygget i 1977 og er på 252 kvadratmeter. Kvadratmeterprisen blir da 17.659 kroner.