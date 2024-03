Salget av fritidsboligen med adressen Hetlevikvegen 153 er akkurat tinglyst. Fritidseiendommen består av to enheter. Engelsen AS solgte eiendommen for 400.000 kroner. Handelen ble registrert 2. mars.

26 salg i Askøy kommune

Salget av Hetlevikvegen 153 er det 26. salget i Askøy kommune I løpet av de siste siste tolv månedene. Snittprisen er 40.939 kroner pr. kvadratmeter. Gjennomsnittlig pris for eiendommer er 2.295.333 kroner.

Dette er de fem dyreste fritidseiendommene i Askøy kommune det siste året:

Skjelvikvegen 97, 6.300.000 kroner Herdlevegen 511, 4. seksjon, 3.850.000 kroner Søre Marikoven 129, 3.500.000 kroner Hetlevikvegen 141A, 11. seksjon, 3.500.000 kroner Herdlevegen 80, 3.410.000 kroner

Slik er hytteprisene nå

Det er solgt 496 fritidseiendommer i Vestland fylke i 2023, ifølge tall fra Eiendom Norge. Det er 29 færre sammenlignet med samme periode året før.

Snittprisen pr. fritidsbolig blir 2.521.648 kroner, en økning på -3,7 prosent på et år.

Til nå i år er det solgt 124 eiendommer. Snittprisen på fritidsboligene er 2.672.808 kroner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 36.127 kroner.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste hyttekjøpene i Vestland fylke de siste 30 dagene.

Langedalsvegen 140 i Ullensvang kommune, 4.750.000 kroner Kruno 38 i Sveio kommune, 4.600.000 kroner Bygardslii 118 i Voss herad, 4.450.000 kroner Fitjar, 4.350.000 kroner Våganesvegen 89 i Sveio kommune, 4.000.000 kroner Bygardslii 100, 1. seksjon i Voss herad, 3.980.000 kroner Øvre Langedalshaugane 60 i Ullensvang kommune, 3.900.000 kroner Furehogvegen 211 i Stad kommune, 3.700.000 kroner Torggata 31, 13. seksjon i Voss herad, 3.375.000 kroner Røyrli 23 i Kvam herad, 3.275.000 kroner