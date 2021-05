Florvågvegen 368 har fått nye eiere. Dette kostet boligen.

Et kjedehus i Florvågvegen 368 i Erdal har blitt solgt for 3.050.000 kroner. Boligen ble bygget i 1977 og er på 325 kvadratmeter. Boligen består av to boenheter. Kvadratmeterprisen blir da 9385 kroner.