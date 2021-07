Hva selges hus på Follese for nå? Se her.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i Askøyværingen. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. Geografisk inndeling tar i hovedsak utgangspunkt i postnummer.

Et hus i Nedre Lindhaugen 2 på Follese er solgt for 6.400.000 kroner. Boligen ble bygget i 2014 og er på 232 kvadratmeter. Boligen består av to boenheter.

I november 2014 ble eiendommen solgt for 5.150.