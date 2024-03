8. mars kom det en invitasjon fra Aina Irene Oddekalv, som er kvinnepolitisk ansvarlig i Askøy Høyre. Hun inviterte oss kvinner som er aktive i politikken i Askøy til et tverrpolitisk samarbeid, og pekte på ulike områder som vi kan være enige om på tvers av partigrenser.

Her nevner hun kvinnehelse, vold i nære relasjoner, bekjempe negativ sosial kontroll, lønn og økonomi. Jeg vil ta tak i det siste, siden dette er et brennaktuelt tema i vår kommune.

Onsdag denne uken, to dager før kvinnedagen, inviterte Fagforbundet til informasjonsmøte om konkurranseutsetting av renhold i Askøy kommune. Renhold er et lavtlønnsyrke, der de fleste som jobber med dette i Askøy kommune er kvinner. Grunnen til at vi ble invitert til Fagforbundets møte, er at det vedtatte budsjettet for 2024, fremmet av det styrende flertallet med Høyre ved roret, vil konkurranseutsette renholdet på kommunale bygg for å spare penger.

Det man sparer penger på er renholdernes pensjoner. Det ble nevnt i dette møtet at det ikke er renholdet som skal konkurranseutsettes, men renholderne, noe som for så vidt er sant.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87 prosent av det menn gjør, og med den lønnsutviklingen vi har hatt de siste årene vil det ta 40 år før kvinner og menn tjener det samme. Vil Høyres kvinnepolitiske ansvarlige i Askøy bidra til at denne utviklingen, med skjev lønnsfordeling mellom kjønnene fortsetter?

Vi i Miljøpartiet ønsker et tverrpolitisk samarbeid om likestilling i askøypolitikken velkommen, men det er kanskje lurt at dette kommer i god tid før budsjettet skal vedtas, siden det er dette som legger føringer for politikken i kommune vår.

Da jeg er eneste aktive kvinne i lokallaget, så hadde jeg satt stor pris på om noen av de store partiene (kanskje det største?), som har kvinnepolitiske ansvarlige, hadde tatt initiativ til, og invitert oss andre til et møte.

Janne Kjellevold Midtbø, Leder, gruppeleder og kommunestyrerepresentant i Miljøpartiet De Grønne Askøy