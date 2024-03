«Nødvendig med storstilt satsing på eldreomsorg», var en viktig oppfordring seniorrådgiver i KS Håvard Moe nylig kom med til de folkevalgte i Askøy kommune.

Av faktaopplysninger hentet fra kommunens økonomiplan som ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2023 fremgår det at vi står overfor store demografiske endringer og en sterk økning i antall eldre i kommunen.

Det er derfor med sjokk og vantro vi nå leser rådmannens forslag til innsparinger/kutt innen helse og omsorg i 2023.

Redusert dagtilbud til eldre.

Eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, men nå med færre muligheter for å komme seg ut på sosiale aktiviteter sammen med andre eldre.

Kutte en stilling og øke egenandel i Frisklivssentralen.

Dette vil redusere eller i verste fall ta vekk et godt forebyggende tiltak med fysiske aktiviteter som mange eldre på Askøy i dag bruker.

Begge de forannevnte tilbudene er i tillegg med på å forebygge demensutvikling og hindre sosial isolasjon og/eller psykiske problemer.

Vi vet alle hvor viktig trening og sosialt samvær er i alle aldre. Ikke minst er dette viktig for eldre. Det gir overskudd, bedre helse og en mer meningsfull hverdag.

Avvikle demenskoordinator.

Dette er et tilbud som i dag gir pårørende informasjon, råd, veiledning og avlastning, og medvirker til at de orker å stå lenger i tøffe omsorgssituasjoner. I tillegg gir denne tjenesten kommunen nyttig informasjon om hvilke omsorgsbehov som venter helse- og omsorgstjenestene i tiden fremover.

Koordinatorstillingen burde etter vår vurdering i stedet vært økt opp til minst 100 prosent stilling.

Omorganisere aktivitetskafe og redusere tilbudet til personer med rus og psykiske lidelser.

Vi er usikre på hva det innebærer å omorganisere Aktivitetskafeen, men regner med at det ikke vil medføre en styrking av tilbudet.

Alle disse tilbudene er god forebygging og sparer på sikt kommunen for mange millioner i lovpålagte tjenester. Eldre vil kunne bo lenger hjemme, klare seg selv og ha sosiale og fysiske aktiviteter som holder dem i form, forebygger demensutvikling og hindrer sosial isolasjon og psykiske problemer.

Fagsjef Anne Kjersti Drange uttalte under framlegging til utvalg for oppvekst og levekår at hun fra et faglig perspektiv ikke kan anbefale disse kuttene.

Fra et brukerperspektiv støtter vi hennes vurdering fullt og helt. Å kutte alle lavterskeltilbud og forebyggende tiltak er å rygge inn i fremtidens utfordringer, med bind for øynene, propper i ørene og hodet fullt av bomull.

Vi har friskt i minne en nylig gjennomført valgkamp hvor alle politiske partier på Askøy bedyret at Frisklivsentralen skulle bestå/sikres og at det skulle satses på god eldreomsorg og gode tilbud til personer med demens i neste fireårsperiode.

Det er nå opp til politikerne i Askøy å vise at disse løftene fortsatt gjelder.

Olav Annaniassen, leder Pensjonistforbundet Askøy og Eldrerådet Askøy kommune

Torill Vebenstad, nestleder Pensjonistforbundet Askøy og Eldrerådet

Arnhild Christiansen, medlem Landsforbundet for offentlige pensjonister og Eldrerådet