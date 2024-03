Som kvinnepolitisk ansvarlig for Askøy Høyre har jeg undret meg over at det ikke finnes mer samarbeid eller forum om likestillingsutfordringer på tvers av de politiske partiene på Askøy. Når Askøy er en av de største kommunene i Norge skulle det bare mangle.

Som kvinner flest er vi opptatt mye av det samme, uavhengig av politisk ståsted. Forskjellen er ofte løsningene på politikken. Det kan være flere grunner til å ha et slikt forum. En av grunnene er å rette fokus mot kvinnene på Askøy som bruker sin fritid med å være aktiv innenfor politikken på Askøy.

Askøyværingen hadde en artikkel etter valget i fjor høst, hvor de stilte spørsmål om hvorfor flertallet i kommunestyret på Askøy er menn. De fleste partiene på Askøy har 50/50 av kvinner og menn på valglisten, men så skjer det noe på selve valgdagen hvor kvinnene faller ut av valglisten. Det kan være flere årsaker til at det skjer. Kan det være at de mannlige politikerne er mer synlige enn deres kvinnelige kollega? Det har blitt stilt spørsmål om dette både før og etter valgene som har vært. Ut fra undersøkelsen som er blitt gjort så viser det seg dessverre ofte at menn gir personstemmer til menn og kvinner gir også personstemmer til menn.

Aina Irene Oddekalv, Kvinnepolitisk ansvarlig Askøy Høyre. Foto: Privat

Jeg undrer meg hvorfor det er slik, og vi trenger å jobbe for bredere representasjon. Desto viktigere er nettopp å ha et slikt diskusjonsforum som nevnt ovenfor. Det gjør det mulig å synligjøre kvinnene som driver politikk. Jeg tror det er viktig at et slikt kvinneforum finner sted nettopp for å vekke opp velgerne og bryte trenden der menn stemmer menn og kvinner stemmer menn. Er det slik at kvinner generelt synes at det er skummelt og ikke minst at det er tidskrevende å drive politikk?

Vi som kvinnelige politikere må legge til rette for at flere kvinner for muligheten til å engasjere seg i politikken. Jeg tror at det er viktig at et slikt samarbeid finner sted som nevnt uavhengig partitilhørighet nettopp for å finne løsninger for å snu denne trenden, slik at velgerne får et ansikt til hvem disse kvinnene er og hva de står for uavhengig av hvilket parti de har tilhørighet i.

Jeg tror at mange kvinner i politikken uavhengig av parti er opptatt av muligheter for alle. Det kan være kvinnehelse, vold i nære relasjoner, bekjempe negative sosial kontroll, lønn og økonomi. Her er det mye vi kan diskutere selv om løsningene er ulike, fra parti til parti, så er muligheten til komme sammen og sette overnevnte temaer på dagsordenen viktig. Kanskje vi i felleskap kan komme frem til en løsninger som vi kan ta videre i de poliske organer.

Nå nærmer 8.mars seg med stormskritt, og jeg håper at så mange som mulig deltar på 8.mars-feiringen uavhengig om man er kvinne eller mann. Tenk om vi hadde hatt et kvinnepolitisk forum på Askøy så kunne vi felles markert denne dagen. Jeg håper at vi får muligheten til det på 8.mars 2025. Velkommen til samarbeid.

Aina Irene Oddekalv, Kvinnepolitisk ansvarlig Askøy Høyre