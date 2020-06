Thea fikk årets talentpris

Per Ove Askeland

OPPSLAGSTAVLEN: På et arrangement i Askøy Rotary klubb fikk Askøys verdensmester i kickboksing Thea Vatshelle årets talentpris med en premie på 10.000 kroner.

Den 22 år gamle atleten har en imponerende merittliste som ble toppet med verdensmestertittelen i fullkontakt kickboksing i Antalya i Tyrkia i 2019. At hun er verdens beste i sin klasse ble understreket ved at hun også fikk gull i World Cup Irish Open tidligere i år. Medfølgende prispengene fulgte og et diplom og blomster.

Thea kvitterte for prisen med å gå gi en verbal innføring i sporten før hun gikk tre runder fullkontakt mot sin fetter Kristoffer Vatshelle (16). Demonstrasjonen viste til fulle at også Kristoffer besitter et stort talent, som vi sikkert får høre mer om i tiden som kommer.

At prispengene kommer godt med er sikkert. Thea studerer til å bli lektor i biologi og realfag. Som student med ambisjoner om flere titler er ikke inntektene overdådig.

De fremmøtte rotarianerne lot seg både begeistre og imponere og hadde mange spørsmål til Thea.

På møtet i Rotary-klubben var og representanter for den nystartede Askøy Bokseklubb. Hogne Mjelstad mottok på vegne av klubben en symbolsk sjekk på 15.000 kroner. Pengene skal gå til utstyr og drift av bokseklubben.