– Vi kjemper for ny vei til Hetlevik

Jeg kan love at jeg som ordfører har arbeidet iherdig for å få avklaringer og for at ny vei til Hetlevik kan realiseres etter planen, skriver Siv Høgtun.

Ordfører Siv Høgtun (H) Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

Siv Høgtun