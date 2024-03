Som kommunestyrerepresentant har en ansvar både for fortiden, nåtiden og fremtiden.

Strusshamn kultursenter er en viktig del av hele Askøy sin historie. Som tidligere karantenehavn, gjestgiveri, industriområde og kommunesenter m.m.

At SP mener at en kan gi vekk deler av dette for kr 1 i et innlegg i AV 27 februar er ikke bare populistisk, men også direkte ansvars- og historieløst.

Presteboligen er en viktig del av historien. Den er plassert nedenfor hvor Strusshamns første kirke stod. Alle bygdene fra Davanger, Ask, Tveit etc. og sørover brukte kirken. Det var langt å ro, så både gjestgiveriet og den lune havnen var viktig. Presteboligen ble brukt til overnatting for prestene.

Når virksomheten ved Sjoddien ble lagt ned ble flere av bygningene leid ut som lager, tilnærmet gratis. Dette gjaldt også Prestehuset, med protester fra Askøy Sokneråd som den gang mente det burde blitt bevart som kulturminne. Det er takket være Askøy Museumslag og Kystlaget sin innsats gjennom mange år som la grunnlaget for at Askøy kommune i 2009 kjøpte det som i dag er Strusshamn kultursenter.

I 2021 fikk Askøy Kommunale Eiendomsselskap (AKE) på vegne av kommunestyret, også med Sp sin stemme, i oppgave til å overta utviklingen av Strusshamn kultursenter. Samarbeid med kulturavd. og lagene i havna for å tilrettelegge for økt aktivitet har vært viktig

Ake har gjort en formidabel innsats. Fargeriet er blitt ryddet, rehabilitert og tatt i bruk til stor glede for mange. Granen er ryddet, det er lagt nytt tak og kan nå utvikles videre og være til glede for kultur, om ikke Sp også selger denne for en krone.

Strusshamn har blitt en populær gjestehavn. Det er også et godt samarbeid med kystlaget, slik at båtfolket har en fin og god havn. Alt dette etter det kom toaletter, oppholdsrom og strøm m.m. Noe som også eiendomsselskapet fikk gjort etter de overtok ansvaret for videreutviklingen.

At SP er kritisk til at daglig leder i AKE orientere formannskapet om drift, utvikling og utfordringer ved innseilingen til senteret er merkverdig. Daglig leder gjør faktisk her jobben som vi forventer av ham. Som en viktig gjestehavn og for arrangementer i havna er det viktig at større båter klarer å komme seg inn til kultursenterets egen brygge. Det bør være i alles interesse.

Askøy SP sitt ønske i AV å selge Presteboligen som er en del av Klokkerhagen på 17 mål for kr 1,- til båtlaget er hinsides populisme uten sidestykke. Forstår det slik at Sp her ikke har vært så opptatt av å få «Fargeriet» i bruk til aktiviteter, men greit nok som gratis lagerplass på lik linje som det er det de ønsker for «Prestehuset» i fortsettelsen

AKE sin utviklingsjobb er å gi liv og aktiviteter til området. Og heldigvis så er de målrettet for den oppgaven deres eiere, kommunestyret har gitt dem.

Det er viktig at Strusshamn videreutvikles, og da må ikke politikere drive et populistisk spill slik Sp gjør.

Strusshamn kultursenter har en «fortid i levende live» som vi har en plikt til å ta vare på for fremtiden.

Rosalind Fosse, Askøy Frp