Nå må sannheten frem i lyset

De siste dagers avsløringer om mulig korrupsjon i Askøy kommune er svært alvorlig. Askøy kommune skal granskes etter at de tilsynelatende har kjøpt varer og tjenester fra et firma som eies av slektninger av en i kommunens ledelse for mer enn 30 millioner kroner.

Dette er ikke første gang det settes søkelys på kommunens innkjøp av tjenester og anskaffelser som skal legges ut på offentlig anbud. Vi minner om at Askøy kommune allerede tilbake i 2009 fikk en rekordstor bot på 1.750.000 kroner for en ulovlig direkte anskaffelse av oppføring av leiligheter. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fant den gang ut at Askøy kommune hadde utvist grov uaktsomhet ved å tildele kontrakt direkte uten forutgående konkurranse.

Dette gir grunn til nøye gjennomgang av kommunens kontrollrutiner. Foreløpig vet vi for lite om hva som faktisk har skjedd og omfanget av saken som nå har dukket opp. Derfor har vi heller ikke identifisert den mistenkte kommunetoppen.

Askøyværingen jobber etter Vær Varsom-plakaten som er pressen etiske regler. I Vær Varsom-plakaten punkt 4.7 står følgende: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning.»

Pressen et spesielt ansvar for ikke å forhåndsdømme eller identifisere mistenkte personer i omtale av saker. Hvilke spekulasjoner som ytres av personer på sosiale medier får stå for deres regning. Det viktigste nå er å få på plass en ekstern granskning av kommunen slik at vi kommer til bunns i saken.

Vi har vært i kontakt med flere eksperter som uttaler seg om granskningen av Askøy kommune. De er samstemte i at det nå er viktig å ikke trekke spekulasjonene for langt før det er oppnådd klarhet om fakta i saken.

Vi lover at vi skal fortsette vår journalistiske graving og vi kommer til å følge denne saken helt til det kommer en konklusjon. Nå må alle fakta opp på bordet, og det må skje fort før lokalbefolkningens tillit til kommunen blir så tynnslitt at den er uopprettelig.