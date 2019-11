Askøyværingen er på flyttefot

Askøyværingen og søsteravisen Vestnytt på Sotra har det siste året sittet hver for oss i lokaler med husleiekontrakter som gikk mot slutten. Vi bestemte oss for å se på om det var mulig for oss å finne et lokale der vi kunne sitte sammen.

Askøyværingen og Vestnytt har utviklet et tett samarbeid de siste årene, med felles ansvarlig redaktør, felles nyhetsleder, felles nettdesk, felles papirdesk og journalister som alle leverer innhold til begge aviser. Sammen er vi en redaksjon på litt over ti årsverk, og samarbeidet gjør det mulig for oss å satse tungt digitalt og ha bemanning for leserne våre store deler av døgnet, hverdag som helg.

Samtidig er det uhyre viktig for oss å holde fast på hver enkelt av lokalavisene og deres særpreg. Askøyværinger skal få innhold om Askøy og folk på øyen, og i Vestnytt handler det om livet på Sotra og i Øygarden.

Nå har vi flyttet inn i et nytt og moderne lokale på Straume på Litlesotra, der vi skal utvikle og styrke den faglige kompetansen og samarbeidet. Samtidig holder vi på å inngå en avtale om et mindre kontor på Kleppestø senter. Det er ikke klart enda, så inntil videre har vi beholdt dagens lokale som tilleggskontor. Kontoret på Kleppestø kommer ikke til å være fast bemannet fra 08 til 16 hver dag, men vil være til nytte for kilder og kunder som ønsker å møte oss her. Vi er bare noen få tastetrykk unna på telefonen, så ring oss gjerne om tips!

Journalistene skal fortsette å lage saker om og fra Askøy hver eneste dag, og målet er å komme oss oftere ut av kontoret. Er den langsiktige planen å slå sammen avisene? På ingen måte. Askøyværingen er en lokalavis for Askøy og skal fortsette som det.

Det viktigste slik vi ser det, er at vi kommer oss ut og møter askøyværinger og lager innhold som betyr noe for folk på øyen. Om saken så skrives ut på en PC som står på Kleppestø, på Straume eller publiseres via et mobilnett et eller annet sted på Askøy, vil variere, men vi tror ikke akkurat det er avgjørende for kvaliteten.

«Den egentlige grunnen er sikkert at de må spare penger», sier skeptikerne. For å være klinkende klar: Vi sparer ikke penger på dette. Økonomien i Askøyværingen er sunnere enn på lenge, og opplaget er i god vekst på grunn av den digitale satsingen. Motivasjonen vår er å satse på innholdet vi leverer til dere lesere, og det brenner vi virkelig for.