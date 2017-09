– Nå må vi vise verden at Askøy er best på fest

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

Sykkel-VM 2017, som arrangeres av Bergen og nabokommunene Askøy, Fjell og Øygarden, er endelig her.

Denne helgen vil Askøy få hele verdens øyne rettet mot seg under det største arrangementet som noensinne har funnet sted på Vestlandet. Derfor oppfordrer vi alt som kan krype og gå av store og små askøyværinger til å bli med på festen. Dette blir et minne for livet.

Sykkel-VM er langt fra noe smågreier. Mesterskapet er et av de aller største idrettsarrangement i verden med stjerner som Chris Froome, Alberto Contador og Alexander Kristoff blant trekkplastrene. Ikke minst har vi hele Askøys Odd Christian Eiking som nå får sjansen til å vise seg frem på hjemmebane.

Samtidig finnes det nok av skeptikere dere ute. «Jeg tipper det kommer 100 stykker til Kleppestø for å se disse syklistene suse forbi. Det hele er over på fem minutter». Sitatet over hørte jeg for noen dager siden og tilhører en av de mest skeptiske.

Slike utsagn kan vi rett og slett ikke finne oss i. Vi mener at sykkel-VM blir det største som har skjedd på Askøy og vi er nødt til å gripe denne sjansen til å lage en folkefest uten like. Rittene er spennende, men det er alt som skjer rundt mesterskapet som er den virkelige VM-festen. I magasinet du nå holder i hendene kan du lese alt om hva som skal skje på Askøy under sykkel-VM. Vi kan love deg at det ikke er rent lite.

Her handler det om å skape en folkefest vi kan snakke om og som vi kan være stolte av. La oss bruke denne muligheten til vise verden hva Askøy kan få til. Bruk dagene sykkel-VM er på Askøy til å finne på noe gøy. Det er ingen grunn til å sitte inne og irritere seg over det som skjer utenfor stuevinduene våre.

Vi håper i stedet at flest mulig tar oppfordringen om å finne galskapen i seg selv. Hvorfor? Fordi et arrangement av denne størrelsen er noe vi mest sannsynlig aldri får oppleve igjen i vår kommune. Det er derfor vi ikke kan få sagt mange nok ganger hvor stort sykkel-VM faktisk er.

La oss gjøre skeptikerne til skamme. Møt opp og bli med på festen du også.