Det må forskes mer

LEDER: At folk søker hjelp i utlandet og betaler mange hundre tusen kroner av egen lomme i et forsøk på å bli frisk, viser at det haster med å finne flere svar på ME-gåten, skriver AV på lederplass.

18 år gamle Sondre er syk. Han har fått diagnosen ME, i Polen har han fått påvist bakterien bartonella. Hele ungdomstiden har han tilbragt hjemme. Han har gått glipp av skole og fritidsaktiviteter.