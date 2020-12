Asfaltverkets skjebne

MENINGER: - Askøy må skape og beholde et rikt næringsliv og SV ønsker at Askøy har et asfaltverk, men ikke i et LNF-område med våtmark, hjortetråkk og turstier, skriver SV i dette debattinnlegget.

Arild Iversen og Silje Guleng i Askøy SV skriver at de ønsker et asfaltverk på øyne, men ikke i et LNF-område. Foto: Christine Fagerbakke (arkiv)

Arild Iversen

Silje Guleng