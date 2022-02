Hvorfor ofre elbiler og klimakutt?

DEBATTINNLEG: Lokalt har Venstre stemt for at el-bilene skal ha fritak for bompenger og beholde fordelene slik at vi sikrer at det er økonomisk gunstig å gå for grønne valg, skriver Kristoffer Robin Johannesen (V)

Under sine åtte år i regjering her Venstre beskyttet elbilfordelene. Nå setter dagens Ap -og SP-regjering disse i fare.