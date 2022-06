– Vi vil gi 5.000 kroner til minstepensjonistene i Askøy

Det er uverdig at vi på Askøy skal ha over 400 personer som lever under fattigdomsgrensen, Kurt Johnny Hæggernæs (Pensjonistpartiet Askøy).

LESERINNLEGG: Vi har i dag 469 minstepensjonister på Askøy som sulter og som strever med å få endene til å møtes. Hver dag er en kamp for å klare å få betalt regningene sine.