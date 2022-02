Er vi med, Askøy?

LESERINNLEGG: Når vi vet at det er planer om å realisere et prosjekt som er midt i tanken for det grønne skiftet, blir det trist om Askøys politikere vil stoppe dette, skriver Ingunn H. Sigvaldsen.

Under følger noen tanker rundt det planlagte Kildn-prosjektet, det mye omtalte «grønne skiftet» og hvordan dette håndteres av Askøy kommune og lokalpolitikerne.