Kommunestyret i Askøy - seriøst eller sirkus?

Vi som tilskuere aner ikke en gang hva det stemmes over. Hva i huleste er dette for noe? spør Åge Antonsen.

LESERINNLEGG: Jeg har over tid fulgt kommunestyremøtene i Askøy på nett via kommunens sider. Jeg må si at det har vært en selsom opplevelse.

Selve sendingen: terningkast 1 minus