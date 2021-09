Arbeiderpartiet vil løse fastlegekrisen

MENINGER: Arbeiderpartiet gir ikke opp kampen for et godt fastlegetilbud for alle på Askøy. Vi går derfor til valg på å utdanne flere fastleger, skriver Benjamin Jakobsen (Ap).

Forrige uke kunne vi lese i Askøyværingen at Strusshamn legesenter stenger dørene for godt 1.oktober.