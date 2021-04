35 prosent av ungdomslagene er vekke de siste 5 årene på søre Askøy

Har klubbene sør på Askøy for sterk fokus på å legge til rette for at enkelt lag skal vinne, og ikke på fotballglede for alle? skriver Tore-Christian Gjelsvik.

Tore-Christian Gjelsvik. Foto: Hilde Kristin Strand (arkiv)

Tore-Christian Gjelsvik