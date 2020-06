– Økning i hjortebestanden vil medføre økt helserisiko

MENINGER: – Er det fare for at det blir for lite mat til hjorten eller for trangt slik at risiko for skrapesyke øker? spør Per Åge Fagerli.

Per Åge Fagerli

Rådmannen forteller ifølge Askøyværingen at antall hjort øker, selv med økt jakt, og han foreslår en dobling av jaktkvoten for 2020. Askøyværingen viser også en graf over antall hjortedyr fra 2004 til 2018. Grafen viser at den gjennomsnittlige årlige veksten i perioden 2015 til 2018 er en faktor på 1,4. Faktor 1,4 får man også om man regner en teoretisk maksimumvekst basert på at halvparten av dyrene er hunndyr, gjennomsnittlig levealder er 7,5 år og gjennomsnittlig kjønnsmoden alder for hunndyr er 2,5 år. Fremskriver vi grafen til 2022 med korreksjon for økt jakt får vi følgende tabell for antall hjortedyr:

Rådmannen legger altså opp til en formidabel økning i hjortebestanden. Det er rimelig å anta at det er klarert med politisk ledelse siden det vil ha konsekvenser for mange som bor på Askøy. Økningen vil blant mye annet medføre økt helserisiko (hjort er bærer av skogflått som sprer Borrelia-bakterier) og det vil jeg tro er sensitivt hos politikerne våre, siden det er mindre enn et år siden kommunen påførte tusenvis av mennesker sykdom.

Der er rimelig å anta at rådmannen, når han foreslår at antall hjortedyr fortsatt skal øke i antall på Askøy, har støttet seg på tabell av den typen som står ovenfor og en konsekvensanalyse eller en risikovurdering. Jeg ber ordføreren om å offentligjøre både tabell og analyse. Det er sannsynligvis veldig interessant for de fleste på øyen å få vite om risiko for egen helse økes. Ordføreren bør også fortelle oss hva som er fordelene ved å øke antall hjortedyr utover den åpenbare, mer jakt. Analysen som sannsynligvis finnes, vil trolig fortelle oss om hvordan veksten påvirker mennesker, landbruk, trafikk, flora, fauna og hjortebestanden. Er det fare for at det blir for lite mat til hjorten eller for trangt slik at risiko for skrapesyke øker? Analysen inneholder sannsynligvis også en løsning på hvordan man kan stoppe veksten på kommunens måltall for antall dyr.

For spesielt interesserte:

Lov om forvaltning av naturens mangfold(naturmangfoldloven)

§ 1.(lovens formål)

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.