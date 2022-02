Vi undersøker hvem som har mest makt på Askøy

Med makt følger ansvar, og med ansvar følger makt. Askøyæringen skal de neste ukene prøve å finne ut hvem som har mest makt og innflytelse på Askøy.

Hvem får ting til å skje på Askøy? Det vil vi i Askøyværingen finne svaret på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Å belyse maktstrukturer i samfunnet er en av de viktigste oppgavene til pressen. Når vi som lokalavis dekker det hektiske nyhetsbildet fra dag til dag, er det en risiko for at vi ikke vier de store spørsmålene nok oppmerksomhet. Derfor setter vi i gang dette prosjektet.

Askøyværingen har fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord til graveprosjektet «Makt i lokalsamfunnet». I tillegg har Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen sagt seg villig til å bistå oss i arbeidet.

Målet er å komme frem til en liste over personene som har mest makt på Askøy i dag. Noen er åpenbare kandidater, som ordfører og kommunedirektør og mennesker med mye eiendom og kapital. Ett av målene våre er å finne ut om det også finnes personer med mye innflytelse som ikke er en del av den synlige maktstrukturen. Det kan også hende at en person med stor innflytelse i et begrenset miljø hører hjemme på listen vår.

Det er også relevant å se på om det utøves for lite makt på Askøy, og hva årsaken til det i tilfelle er

Når vi hører ordet makt, får mange negative assosiasjoner og tenker på maktmisbruk. Men utøvelse av makt og innflytelse også er helt nødvendig for at samfunnet skal utvikle seg. Vi velger for eksempel politikere for at de skal ta beslutninger på våre vegner. Det skjer lite dersom ingen har gjennomslagskraft til å skape noe. Dermed er det også relevant å se på om det utøves for lite makt på Askøy, og hva årsaken til det i tilfelle er.

Vi kommer ikke utenom å se på vår egen rolle i et slikt prosjekt. Som den fjerde statsmakt i lokalsamfunnet på Askøy har Askøyværingen åpenbart en posisjon som gir makt. Derfor er det ekstra viktig for oss å være åpne om hvilke metoder vi bruker i prosjektet.

Hele redaksjonen deltar. I fellesskap lager vi to lister: Den ene listen inneholder mange navn på personer vi mener er mulige kandidater til den endelige maktlisten. Den andre listen inneholder navn på mennesker vi ønsker et bakgrunnsintervju med. Disse vil vi blant annet spørre hvem de mener hører hjemme på maktlisten og hvorfor. Noen av personene vi bakgrunnsintervjuer, kan selv havne på den endelige listen.

Begrunnelsene vil bli publisert, slik at hver enkelt leser kan gjøre seg opp sin egen mening om våre vurderinger

Hvordan skal de mektigste så kåres? I utgangspunktet ser vi for oss at et sett med kriterier som gir poeng, kan gi en pekepinn. Til syvende og sist blir det en redaksjonell drøfting og vekting, og vi vil lage begrunnelser for hver enkelt. Begrunnelsene kan bli lagt frem for eksperter på makt. Begrunnelsene vil også bli publisert, slik at hver enkelt leser kan gjøre seg opp sin egen mening om våre vurderinger. Alle som havner på listen, får mulighet til et intervju.

Hovedmålet med maktprosjektet er selve listen og presentasjonen av personene på den. Vi tror også at vi underveis vil komme over tips og opplysninger som gir grunnlag for egne nyhetssaker. Publisering av den endelige listen vil trolig også skape debatt og grunnlag for flere artikler om temaet.

Dersom du som leser har meninger om hvem som har makt på Askøy, vil vi svært gjerne høre fra deg. Klikk deg inn på spørreskjemaet under, eller send oss en e-post.