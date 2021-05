En seier for arbeidsfolk

– Et nei til konkurranseutsetting er et ja til trygghet og forutsigbarhet for renholderne våre i Askøy kommune, skriver Miriam Haavik og Benjamin Jakobsen i Askøy Arbeiderparti.

Benjamin Jakobsen og Miriam Haavik i Askøy Arbeiderparti. Foto: Privat/Christine Fagerbakk (arkiv)

