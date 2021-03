Høyre prioriterer utbyggere framfor barna våre

MENINGER: Høyre mener at det nesten ikke bor barn i leiligheter på under 89 kvadrat, og at leilighetene da ikke skal regnes inn i skolekapasiteten. Det er passe virkelighetsfjernt, skriver Stian Davies og Benjamin Jakobsen.

Stian Davies

Benjamin Jakobsen