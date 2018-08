Irritert, sint, eller bare glad? Få frem meningene dine i Askøyværingen

Debattinnlegg kan være korte eller lange, men ikke lengre enn 3500 tegn inkludert mellomrom.

Oppgi fullt navn, tittel/stilling, adresse og telefonnummer. Vi tar ikke med kontaktinformasjon ved publisering av innlegget, men det kan være relevant å ta med i signaturen hvilken rolle du har i forbindelse med det du skriver om.

Vi ønsker også at du legger ved et bilde av deg selv, men det er ikke et absolutt krav.

Askøyværingen har rett og plikt til å redigere innsendt materiale.

Askøyværingen prioriterer innlegg av skribenter fra Askøy og innlegg som handler om tema som er aktuelle i vårt nedslagsfelt. Unntaksvis tar vi inn innlegg fra regionale og nasjonale aktører.

Omtal andre med respekt, også de du er uenig med.

Det hender at vi sender teksten tilbake og ber om omarbeiding eller nedkorting. Innlegg kan bli publisert i papiravis og på askøyværingen.no. Debattinnlegg kan også bli delt på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Send meningene dine til debatt@av-avis.no

Noen skrivetips: