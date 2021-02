Det var bare å vende nesen heimover igjen ellers ville skiene bli ødelagt av grus og sand

MENINGER: Vi har som oftest bare en uke eller to med snø i året her ute på Askøy. Det er mange år siden sist det lå snø her, da mener jeg at travlaget kunne vært litt «snill» med skihungrige askøyværinger, skriver Terje Mathias Haugland.

Terje Mathias Haugland gikk på ski innover skogsveien mellom Haugland og Ask. Foto: Privat

Terje Mathias Haugland