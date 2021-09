Direktøren må ta ansvar

MENINGER: Dersom kommunedirektøren ikke snarest tar ansvar for at internkontrollen utøves i henhold til lover og regler, har ikke vi annet valg enn å finne en ny direktør, skriver Bård Espelid.

Hendelsen ved Kleppe vannverk fikk merkbare konsekvenser for mange. For noen fikk smitteutbruddet et svært alvorlig utfall.

Hendelsen har vært gransket av SINTEF og etterforsket av politiet.