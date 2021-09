Arbeiderpartiet vil ha et yrkesfagsløft

MENINGER: På Askøy er det 26 elever uten læreplass. Det tilsvarer nesten to hele yrkesfagsklasser, skriver Benjamin Jakobsen (Ap).

Behovet for flere fagarbeidere er sterkt økende. Arbeiderpartiet mener det helt uakseptabelt at vi ikke klarer å garantere at alle elever på yrkesfag en læreplass.