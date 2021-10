Takk til alle askøyværinger for at dere har bidratt til at vi har klart oss godt gjennom koronapandemien

MENINGER: Vi har gjennomgått pandemien i høyt tempo. Det har vært over 300 endringer i covid-19- forskriften på 1,5 år. Vi har knapt hatt tid til å reflektere over hva vi har drevet med, skriver kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

