Det er cirka i dette området, på toppen av Storebotn, at asfaltverket kan bli plassert i fremtiden. Området ligger et godt stykke over Alsaker stål i terrenget. Bildet er tatt i august i fjor i forbindelse med en sak om videreutvikling av Storebotn næringspark. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)