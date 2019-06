Flere brukere og lesere av Det skjer-spalten har tatt kontakt med oss de siste ukene, etter at vi bestemte oss for å avvikle spalten. Mange har sagt at de kommer til å savne oversikten over hva som skjer i ulike deler av det frivillige livet.

Som jeg skrev i avisen 6. juni, er det en kombinasjon av årsaker til at vi la ned denne tjenesten nå. Hovedårsaken er at den digitale satsingen i avisen krever så mye av redaksjonens ressurser at vi må finne innsparing andre steder. Men vi har lenge vært på jakt etter en teknisk god løsning som gjør at vi kan ta imot meldingene om arrangement til Det skjer på en effektiv måte, slik at vi kan beholde spalten.

Etter at så mange av dere har tatt kontakt, har vi gått enda en runde for å finne en løsning. Og nå har jeg godt nytt: Det skjer kommer tilbake i Askøyværingens papirutgave. Alt er ikke klart, for det er en teknisk jobb som må gjøres først. Når det praktiske er klart, forhåpentligvis på sensommeren, kommer jeg tilbake med mer informasjon. Så følg med i avisen!

Jeg takker alle som engasjerer seg i lokalavisen og som har tatt kontakt med oss for å komme med konstruktive innspill til hvordan Askøyværingen skal være.

Marit Kalgraf

Ansvarlig redaktør