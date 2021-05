Mislykket forsøk på politisk irettesettelse

MENINGER: Vi er stolte av at vårt arbeid førte til at Kleppestøplanen ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer i 2018. Frp stemte for et mindretallsforslag om at planforslaget skulle avvises. Det avspeiler et lite konstruktivt bidrag til utviklingen av Kleppestø, skriver Bård Espelid.

Bård Espelid