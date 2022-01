Salget var svært klokt, Fluge

MENINGER: Når Fluge gir FrP skylden for at han selv stemte for salget av Askøy energi, er det vel drøyt, skriver Roald Steinseide (Askøy Frp.)

I et innlegg i Askøyværingen skriver tidligere ordfører i Askøy, Øyvind Fluge at salg av Askøy energi var uklokt.