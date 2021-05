Askøyværingen: En skoleavis? 2

MENINGER: Det er et samfunnsproblem. Et samfunnsproblem at ingen utfører offentlig revisjon av det som foregår på Askøy, skriver Joakim Auflem Eriksen.

Joakim Auflem Eriksen mener det er for lite samfunnskritikk i Askøyværingen. Foto: Privat

Joakim Auflem Eriksen