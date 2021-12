Må prioritere de eldre

DEBATT: Enten utsetter vi skolebygging på Erdal og setter alt inn på å sikre våre gamle en verdig alderdom, eller så får vi nye flotte skoler med masse ledige skolepulter, mens de som trenger en omsorgsbolig eller sykehjemsplass må klare seg selv, skriver Frode Larsen (Sp).

De neste årene vil en eldrebølge skylle over kommunen vår. Hvert eneste år vil vi ha behov for et stort antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser.