Utbruddet fra utbyggerlobbyisten

MENINGER: – I stedet for å invitere til en konstruktiv debatt om stedsutvikling og planene for Kleppestø, kommer Ådlandsvik med uriktige opplysninger om prosessen som ledet opp til at det ble vedtatt en områdeplan for Kleppestø, skriver Bård Espelid (Askøylisten).

Foto: Olsen, Jan Willie (arkiv)

Bård Espelid