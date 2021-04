«Det er uforståelig og provoserende»

MENINGER: Jeg ønsker at de andre partiene i flertallssamarbeidet forklarer hvilke vurderinger de har gjort og hvilket handlingsrom de hadde da de stemte for å holde bedehusene åpne, skriver Per Åge Fagerli.

Det jeg har fanget opp fra Høyre, er ikke forklaringer, skriver Per Åge Fagerli om debatten rundt smittutbruddet i bedehusmiljøet. Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

Per Åge Fagerli