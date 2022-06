Ope brev til ordføreren i Askøy kommune

LESARINNLEGG: Eg er ein av dei som har fått rekning fra Askøy kommune, for vatn eg ikkje har fått i springen. Eg og andre må betala for noko me ikkje har fått. Sunn fornuft tilseier at det er urimeleg.