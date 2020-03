– Kjære askøyværinger: Dette skal vi komme gjennom sammen

Vi er inne i en helt spesiell tid som enkeltindivider, kommune og nasjon. Jeg forstår at situasjonen kan oppleves som uvirkelig for mange. Alle har fått en annerledes hverdag. Mange drastiske tiltak som begrenser vår frihet er satt i verk for å begrense spredning av koronaviruset.

Våre innbyggere skal være trygg på at Askøy kommune bidrar lokalt med de virkemidlene vi kan for å trygge våre innbyggere og næringsliv. Vi har fulgt situasjonen lenge, beredskapsnivået er hevet og vi har satt kriseledelse for å forsterke og koordinere vår innsats.

Som ordfører, er jeg imponert over rådmannens lederskap og de flinke fagfolkene vi har i vår kommune. De ansatte gjør en fantastisk innsats for at kommunen opprettholder viktige samfunnstjenester. Lærere underviser digitalt, helsepersonell forbereder seg på store utfordringer, IT-avdelingen legger til rette for digitale løsninger og mange ansatte er fleksibel og tar på seg andre arbeidsoppgaver enn de til vanlig har. Det er en utrolig stå-på-vilje for å gjøre det beste for innbyggerne.

Tirsdag ble det klart at regjeringen viderefører tiltakene. Jeg vet at begrensningene som griper inn i våre liv er vanskelige og vil bli vanskeligere ettersom ukene går. De strenge restriksjonene må respekteres av alle, for å begrense smittespredningen og redde liv. Nå må vi alle være den beste utgaven av oss selv. Vi må alle bidra i denne store viktige dugnaden som handler om å ta vare på hverandre. Det vet jeg at askøyværinger er flinke til.

Ingen kan omgås som før, mange føler på isolasjon. Ta den ekstra telefonen, send en oppmuntrende melding, se til naboen, men dog på god avstand. På kommunens side finner du informasjon og telefon nummer som du kan ringe om du trenger råd eller hjelp.

Det vil kreve mye av mange. Flere er syk og mange frykter for at de selv eller de nærmeste skal bli syk. Jeg føler med dere som ikke kan besøke deres kjære på sykehjemmene. Mange er permittert og er usikre for hvordan jobb og hverdag vil bli i fremtiden. Det jobbes både nasjonalt og lokalt hos NAV for å bistå ansatte og arbeidsgivere.

En stor takk til NAV-ansatte som gjør en stor innsats. Takk til foreldre som hjelper sine barn med lekser og alle småbarnsforeldre som gjør alt for at barna skal ha en så god hverdag som mulig. De butikkansatte, bussjåfører, renholdsarbeidere, nødetater og de som sørger for at vi har vann og strøm. Takk til dere alle. Det er krevende og dessverre vil det sette oss enda mer på prøve i ukene som kommer.

Min oppfordring til alle askøyværinger er: Vis ansvar og vis omsorg. Ta vare på hverandre. Dette skal vi komme gjennom sammen.