– Nok en gang må Moria vente på svar fra Askøy

MENINGER: – Det er fint at ordfører Siv Høgtun skriver at den som kommer hit til Askøy skal få trygghet og varme og være en av oss, men jeg savner handling for å få noen hit, skriver Inge Abrahamsen (Rødt).

Inge Abrahamsen