– Haugland er også en bygd på Askøy

MENINGER: – Haugland og Ravnanger er to kjempefine bygder å bo i. Jeg kan ikke helt skjønne at meglerne skriver Ravnanger fordi at der er det et kjøpesenter, kulturbygg, idrettshall og ungdomsskole, skriver Terje Mathias Haugland.

Terje Mathias Haugland