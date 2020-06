Si din mening i Askøyværingen

Er det noe du irriterer deg over, eller er det noe du er veldig fornøyd med? Da håper vi å høre fra deg. Din mening betyr noe.

Nå er det enkelt å sende debattinnlegg til Askøyværingen.

Hva er du opptatt av? Har du opplevd noe du vil dele med andre? I AV er du alltid velkommen til å skrive dine historier og meninger.

Vi har et eget skjema for debatt som gjør det enklere for deg å skrive og sende innlegg til Askøyværingen. Her får du også svar på ofte stilte spørsmål om debattinnlegg.

I årevis har det kokt på debattsidene til Askøyværingen både på nett og i papir. Vi er svært fornøyde med at lokalavisen er en viktig arene for debatt for innbyggerne på Askøy. Det vil vi selvsagt fortsette med.

Du trenger ikke være politiker eller ekspert for å mene noe. Vi vil gjerne ha flere innlegg også av dere som ikke er politikere. Vi er helt sikre på at du går rundt med gode tanker og ideer om hvordan samfunnet på Askøy kan bli bedre. Eller kanskje har du lyst til å be noen om å skjerpe seg? Ta bladet fra munnen og si din mening.

Hvis du ikke ønsker å bruke skjemaet, er det fortsatt mulig å sende innlegget ditt på e-post til debatt@av-avis.no. Husk at makslengden på innlegg i Askøyværingen er på 3.000 tegn. Vennligst skriv innlegget rett inn i e-posten og unngå vedlegg. Vi ønsker også at du legger ved et bilde av deg selv, men det er ikke et absolutt krav.

Hver dag velger vi ut noen av de beste innleggene og viser dem frem til alle leserne våre. Vi håper å høre fra deg!

