– Nedlegging av Davanger skole - baklengs inn i fremtiden

MENINGER: – På Davanger har kommunen allerede tilrettelagt for at vi kan bo langt flere familier enn vi allerede gjør. Her er både plass og hjerterom nok til alle som ønsker å leve fredelig og i pakt med naturen, skriver Jeppe Riger-Kusk fra Davanger.

Jeppe Riger-Kusk