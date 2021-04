«Kommunestyrets flertall valgte å øke risiko for koronasmitte for at en liten gruppe mennesker skal oppleve gleden av fysisk nærhet til sine venner»

Nedturen kom da kommunestyrets flertall nylig valgte å øke risiko for koronasmitte for at en liten gruppe mennesker skal oppleve gleden av fysisk nærhet til sine venner, skriver Per Åge Fagerli.

Per Åge Fagerli