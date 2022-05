Strusshamn har ikke bedt om dette

Er det et ønske om å bygge ut eller å bygge om for at elevene skal få en bedre skolehverdag? Eller er det overhodet ikke elevene og lokalsamfunnet i Strusshamn de tenker på? skriver FAU ved Strusshamn skole i dette leserinnlegget.

På kommunestyret i april ble det vedtatt å utrede mulighetene for å bygge ut Strusshamn Skole hvor den ligger i dag. Dette vil politikerne ha ferdige forslag til allerede i juni.