Ikke til å tro

MENINGER: – På Askøy har man altså råd til å betale ut ekstra 280.000 kr til rektorer for at de skal gjøre den jobben de alt har godt betalt for å gjøre, skriver Harry Bekkevold.

Harry Bekkevold reagerer på at rektorene har fått en ekstra påskjønnelse på 20.000 kroner for ekstraarbeid under pandemien. Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

Harry Bekkevold