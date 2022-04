Engasjementet og pågangen blant lokalbefolkningen på Askøy er overveldende

Vi er takknemlig for både engasjementet askøyværinger viser, og for et flott tverrfaglig samarbeid mellom kommune, næringslivet og frivilligheten. I løpet av første uke ble over 150 dugnadstimer utført av engasjerte mennesker i ulik alder og etnisitet, skriver Tina E. Dale i dette leserinnlegget.

Krigen som herjer i Ukraina har drevet flere millioner mennesker på flukt. De forferdelige historiene fra krigens sanne ansikt er vanskelig å ta innover seg.